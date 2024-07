Si parte con "Cervia la spiaggia ama il libro": apre il festival Marino Bartoletti

Si alza il sipario per l'edizione 2024 di "Cervia la spiaggia ama il libro". Mercoledì 10 luglio alle 21.15, alla Torre San Michele a Cervia, il giornalista e scrittore Marino Bartoletti presenta il suo libro "la partita degli Dei" intervistato dal giornalista Beppe Boni. Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e, al termine, è in programma il momento del ‘firmacopie’.

Nel libro si racconta in forma romanzata di una delle partite più straordinarie che si sarebbero potute giocare in un campo di calcio, tra giocatori di diverse epoche. "Stava per cominciare la più incredibile, fantasmagorica, eccezionale, diciamo pure paradisiaca partita di calcio che mente umana (e forse anche divina) avrebbe mai potuto concepire. In campo – e che campo! – tutti i più grandi campioni della storia: almeno quelli presenti nel luogo!"

Immaginate una “Partita degli dei”, in uno “stadio” straordinario, con spettatori straordinari (soprattutto uno) e con giocatori straordinari. Da una parte la “Serie A” di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra “straniera” di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin e Best. Chi vincerà?"

Marino Bartoletti è uno dei più celebri e amati giornalisti italiani. Ha condotto e ideato trasmissioni televisive storiche come Il processo del lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del “Guerin Sportivo” e commentatore di tante edizioni del Giro d’Italia, della Champions League, dei Campionati europei e mondiali di calcio e dei Giochi olimpici.