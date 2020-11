Festival del Digitale: focus e conversazioni con gli esperti di turismo smart

Il 26 novembre a partire dalle 15 è in programma, con Ravenna città ospitante, l’evento on line Smart Tourism and the Global Challenge, un appuntamento di anticipazione del quarto Festival Digitale After, promosso dall'Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna, posticipato alla prossima primavera a causa della situazione sanitaria dovuta al Covid 19.

Il Festival del Digitale, di respiro internazionale, è stato ospitato a Modena, Reggio Emilia e Bologna, era previsto a Ravenna per la primavera scorsa e rimodulato per il 2021: l’appuntamento di novembre vuole essere un’anticipazione di tematiche legate a Turismo e Smart Cities.

Il programma definitivo è in corso di definizione, ma si sa che l'apertura dei lavori del 26 novembre vedrà i saluti istituzionali dell'assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, di Paola Salomoni, Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale della Regione Emilia-Romagna e dell'assessore al Turismo e Smart city del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini.

L'incontro proseguirà con un focus su A global overview: from data to sustainable tourism con Maria Elena Rossi, Direttrice marketing e Promozione, ENIT, Tom Hall, membro del consiglio di Best in Travel 21, scrittore, consulente, Lonely Planet, Francesca Benati, direttore generale e amministratore delegato per l’Italia di Amadeus.

A seguire una conversazione con i rappresentati delle Capitali Europee del Turismo Smart: Jenny Taipale, Direttore Partnership e Sviluppo Marketing, Helsinki, Capitale Europea del Turismo Smart 2019, Marc Sanderson, Direttore dello sviluppo economico internazionale, Malaga, Capitale Europea del Turismo Smart 2020 e Helena Lindqvist, Project Manager Goteborg Capitale Europea del Turismo Smart 2020.