Festival del Suono Buono a Casola Valsenio

Le sere del 7 e dell' 8 luglio si svolgerà a Casola Valsenio la terza edizione del Festival del Suono Buono: due serate dedicate al divertimento e alla buona musica. Le danze si apriranno venerdì 7 luglio dalle ore 17.00 con Dj Bicio e Natty DUB + F.O.X. La serata continuerà presso il palco Saint Gobain - Vetriceramici in Piazza Sasdelli, dove si esibiranno i Forty Winks, seguiti dai BEE BEE SEA. A chiudere la serata Barnaba DJ Set con musica fino a notte fonda. Oltre ai concerti in programma anche la mostra "26x33 a Sound Journey" a cura di Dj Malva, con selezioni di vinili.



Sabato 8 Luglio, sempre dalle 17.00, si esibiranno le Unità Viniliche, in memoria del mai dimenticato Gus. A seguire in Piazza Sasdelli si susseguiranno i Banana Joe, i Gazebo Penguins e Go Dugong. In chiusura dell'evento musica fino al mattino con DJ Set Buyo.

Stand gastronomico per entrambe le serate, con birra del Birrificio Valsenio.



L'edizione di quest'anno assumerà un significato ancora maggiore: dopo l'emergenza idrogeologica sarà l'occasione per ritrovarsi e dimostrare come Casola Valsenio abbia saputo reagire a questa catastrofe naturale. Quanto accaduto farà da tema al murales che sarà realizzato venerdì 7 in occasione dell'evento dallo street artist Alberto Casa Grande

.

Il Festival è organizzato e promosso dall'associazione Lega del Suono Buono, con l'aiuto della Pro Loco e delle associazioni casolane: Avis, Misericordia, Hill Party Staff, Carri aps, Arrostigin. Il ricavato sarà utilizzato per la progettazione di eventi futuri e investito nella sala prove presente nel locale ex medie.