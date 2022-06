Festival della Romagna: 4 giorni di spettacoli, mostre, incontri e il premio alla carriera per Maurizio Ferrini

Indirizzo non disponibile

L’anteprima dell’estate con il piacere di ritrovarsi. Una spinta al tornare a stare insieme che la Romagna esprime verso l’intero Paese. Una Italia che vuole tenere lontani due anni di pandemia e lo spettro incombente di una guerra alle porte dell’Unione Europea. La nona edizione del Festival della Romagna ha scelto Cervia come baricentro dell’accoglienza turistica e della proposta culturale della costa adriatica e propone, anche questo anno, un calendario di eventi destinati ai turisti presenti e alle cittadinanze romagnole dal 16 al 19 giugno. Arte, mostre, musica, racconti e tradizioni che mettono in vetrina ironia, saggezza e talento dei romagnoli fra divertimento e cultura.

I luoghi degli eventi sono i Magazzini del Sale, l’area di Torre San Michele e piazza Garibaldi attorno a cui si muove il centro di attrazioni della realtà cervese capace di attrarre tutto il bacino della Romagna. L’inaugurazione della nona edizione del Festival si svolgerà alle 20.30 di giovedì 16 giugno all’interno dei Magazzini del Sale con tanti ospiti tra le autorità, collaborazioni ed amici del Festival. L’occasione speciale sarà rappresentata dalla consegna del Premio Romagna alla carriera a Maurizio Ferrini. L’attore e comico originario di Cesena ha sicuramente bene interpretato alcune forme dello spettacolo televisivo e cinematografico capaci di realizzare una divertente parodia della Romagna costruendone icone e personaggi che hanno lasciato un segno nell’immaginario nazionale.

La cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità si terrà ai Magazzini del Sale quale apertura degli eventi e delle mostre organizzate all’interno della caratteristica location per poi continuare sotto la Torre San Michele in compagnia della musica e della verve dei “Trapozal” i canterini e musicanti del Circolo culturale Pescatori La Pantofla di Cervia. Cervia sarà inoltre animata dal percorso di mercatini, artigianato, prodotti tipici del territorio ed eventi di “Borgomarina Vetrina della Romagna” manifestazione del giovedì sera, organizzata dal Consorzio Cervia Centro.

Il programma

Giovedì 16 giugno

Ore 20.30 ai Magazzini del Sale Torre, Inaugurazione con consegna del Premio Romagna alla carriera a Maurizio Ferrini. Seguono performance e mostra.

Ore 21.00 in Piazzetta Pisacane, GIORNALISTI IN PIAZZETTA: Laboratorio di piccolo giornalismo con Lo Spunk a cura di Milena Monti, direttrice del giornale delle bambine e dei bambini. Organizzato da Libreria Bubusettete di Cervia.

Venerdì 17 giugno

Ore 18,30 ai Magazzini del Sale, Incontro e premiazioni: il Festival della Romagna omaggia il territorio di Cervia (a cura di Renato Lombardi). Il 110° compleanno di Milano Marittima, il 20° anno dalla costituzione della società denominata Parco della Salina di Cervia, il 50° anno della manifestazione “Cervia Città Giardino”, la 30^ edizione de “La spiaggia ama il libro”, il 20° anno dall’apertura della Casa delle Farfalle. Consegna del Premio Romagna sezione Territorio alla Società Parco della Salina di Cervia, Consegna del Premio Romagna sezione Cultura alla manifestazione “La spiaggia ama il libro”.

Ore 21,15 alla Torre San Michele, CARI POETI DI ROMAGNA: il Festival ricorda Marino Monti con letture, musiche, ricordi. Miro Gori legge Nino Pedretti, Elio Pezzi legge Tonino Guerra, Radames Garoia legge Marino Biondi, Mario Proli legge Mario Vespignani, Silvia Dall'Ara legge Grazia Deledda in Romagna, Maurizio Casali legge Lorenzo Stecchetti. Presenta Pietro Caruso.

Ore 21,30 in piazza Garibaldi, LA ROMAGNA IN MUSICA: balere, night, dance, performance Roberto & Rossano di Energia Alternativa live band

Sabato 18 giugno

Ore 21,15 alla Torre San Michele, MARE, ARTE, ROMAGNA: un viaggio nell’arte della Romagna con Alessandra Righini storica dell’arte ed altri ospiti. Premio Romagna sezione Arte a Elena Hamerski.

Ore 21,30 in piazza Garibaldi, ROMAGNA SOUND: Marcello Pieri & friends – serata anni ’90

Domenica 19 giugno

Ore 21,15 alla Torre San Michele, ROMAGNOLI IN LIBRERIA: La Romagna agli occhi di Davide Rondoni, intervistato da Pietro Caruso.

Ore 21,30 in piazza Garibaldi, LE STELLE DI ROMAGNA: ospite d’onore Roberta Cappelletti “La Regina della Romagna” e l'Orchestra Claudio di Romagna. Danza: "CARTOLINE DAL MONDO... si riparte dalla Romagna!", Ettore Fantini Ass. Kriterion - Officina dei sogni, presenta Pier Giuseppe Bertaccini in arte Sgabanaza. Premio Romagna sezione Letteratura a Davide Rondoni.

Le mostre

TOUROPERATOR: attraverso le sue opere, realizzate con il legno degli scafi delle barche dei migranti, Massimo Sansavini racconta il dramma delle migrazioni del XXI secolo.

A SCUOLA DI ARCHEOLOGIA: Presentazione ed esposizione a cura degli studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì coordinati dal Prof. Mario di Cicco, Carlo Cavina, Franco Zambonelli in collaborazione con il Comune di Galeata.

GENTI DI ROMAGNA: a cura di Stamperia Pascucci 1826 con disegni di Romano Buratti.

ROMAGNA ARTISTICA: Mostra di ceramiche d’autore.

ARREDI ANTICHI DELLA ROMAGNA: In mostra una selezione di arredi antichi della Romagna che raccontano gli stili, la moda e la storia di questa terra a cura dell’antiquario Emporio delle Passioni di Montaletto di Cervia.

LA BOTTEGA DEL CARNEVALE: L’arte dei carristi di Gambettola, a cura dell’Associazione Gambettola Eventi e del Comune di Gambettola.