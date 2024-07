Il Festival del Folclore arriva a Massa Lombarda

Lunedì 29 luglio, alle ore 21 si terrà a Massa Lombarda la 33esima edizione del Festival del Folclore. Saliranno sul palco di Piazza Matteotti i seguenti gruppi, appartenenti a tre differenti continenti: Escuela Municipal De Danzas Mariara (Venezuela), Ouyang Huichen Dance Company (Taiwan), Troupe Les Supers Anges (Benin).

Il gruppo Troupe Les Supers Anges è nato nel Benin nel 1986. Presenta un mix di danze decisamente energetico: dalle danze celebrative di corte a quelle rituali del culto Voodoo che ci porteranno in un mondo di colori accesi grazie anche alle loro maschere variopinte.Le coreografie trasmettono un potente messaggio di pace e accettazione, riflettendo la tragica storia del Benin segnato dal commercio degli schiavi.

La Escuela municipal de Danzas Mariara è stata fondata nel 1990 da Remy Bernal per preservare la danza popolare dello Stato di Carabobo. Con danze che riflettono l'influenza spagnola e l'eredità trietnica (indiana, afro-venezuelana e caraibica), il gruppo porterà uno spettacolo esplosivo. Inoltre, il loro stile distintivo, il Joropo, è stato dichiarato Patrimonio Culturale della Nazione.

Ouyang Huichen Dance Company, fondata nel 1986 in Taiwan, preserva la bellezza della danza tradizionale taiwanese e la porta in tutto il mondo. Il gruppo è composto da 16 ballerini e 7 musicisti, l'ensemble presenta un ampio repertorio che include danze tradizionali taiwanesi, cinesi, mongole e tibetane. Le loro esibizioni includono arti marziali, romanticismo e danze che rendono omaggio alla natura e sono accompagnate da un'orchestra con strumenti tradizionali a corda e flauti.

Il Festival del Folclore intende offrire ai cittadini del territorio, tramite spettacoli gratuiti di tradizioni popolari, uno strumento concreto che consenta di ampliare le conoscenze relative alla propria realtà sociale attraverso il confronto con nuovi ambienti e favorisca al tempo stesso un processo di comprensione, tolleranza, valorizzazione delle diversità culturali e la formazione del pubblico, soprattutto quello delle generazioni più giovani.

La tappa è organizzata in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda. Il Festival internazionale del Folclore è promosso e organizzato dal Gruppo folcloristico Canterini e Danzerini romagnoli “Turibio Baruzzi” di Imola, in collaborazione con il Comune di Imola e con l’Unione folclorica italiana, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Nuovo circondario imolese. Oltre a Massa Lombarda, quest’anno il festival tocca anche i comuni di Imola, Fontanelice e Riolo Terme. In caso di maltempo l’evento sarà spostato alla Sala del Carmine.