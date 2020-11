Il festival GialloLuna si terrà online: "La letteratura non si arrende"

Si è atteso fino all'ultimo, sperando di poter comunque svolgere alcuni eventi dal vivo, ma alla fine anche il festival GialloLuna NeroNotte deve "accontentarsi" di una edizione online per questo 2020. L'edizione della maggiore età per la rassegna letteraria dedicata al genere poliziesco.

"Abbiamo aspettato fino a oggi, cercando di resistere - riferisce Nevio Galeati, presidente dell'Associazione culturale Pa.Gi.Ne. e anima di GialloLuna - e fissando un paio di appuntamenti. Ovvero la premiazione dei vincitori per i concorsi Racconto e Romanzo inedito; l’evento avrebbe compreso la presentazione dei vincitori dell’edizione 2019; e l’incontro con l’editor Giallo Mondadori, Franco Forte. Nella stessa giornata era in programma la presentazione di due opere prime di qualità. Avevamo una data – il 5 dicembre - e un luogo prestigioso: la sala Arcangelo Corelli del Teatro Alighieri".

"La situazione della pandemia, - continua Galeati - annotata dal bollettino quotidiano della Protezione civile, e la scelta di importanti realtà culturali, della città e non solo (al netto dei divieti e delle polemiche), ci hanno però indicato un’altra strada. Quella, cioè, di annullare gli eventi dal vivo, lasciando libero lo spazio, splendido, del Ridotto, dove ci auguriamo si possano svolgere al più presto eventi, concerti, spettacoli.

Non ce la sentiamo di far arrivare a Ravenna tredici autori, da tutt’Italia, appunto i finalisti dei concorsi, il direttore delle collane da edicola di Mondadori, e altri scrittori per farli incontrare con il pubblico, pur con ogni presidio e misura di sicurezza necessari e indispensabili. Scegliamo anche noi la via delle conferenze sulla Rete, usando i social che consentono la visualizzazione gratuita a tutti. In diretta e con testimonianze registrate. Nel giro di pochi giorni riusciremo a fornire date e indicazioni. Con alcune novità che potrebbero interessare; compresa una vetrina di segnalazioni letterarie".

Si svolgerà online, dunque, la proclamazione del miglior racconto e il miglior romanzo fra quelli che hanno partecipato ai concorsi letterari del 2020 e che saranno pubblicati rispettivamente dal Giallo Mondadori e da Clown Bianco Edizioni.

"Avevamo pensato per GialloLuna NeroNotte a un diciottesimo compleanno pieno di abbracci e ritorni - conclude Galeati -; già, perché abbiamo debuttato al Teatro Socjale di Piangipane il 2 ottobre del 2003, un giovedì. Dobbiamo rimandare, come fa il resto del mondo. Non potremo quindi vederci di persona, ma saremo ugualmente vicini. La letteratura popolare, infatti, non si arrende. Ha autori con le spalle larghe, che sono stati costretti a faticare, spesso “sotto mentite spoglie”, per ottenere ascolto. Ma che non si sono mai arresi; né (quelli veri) hanno traghettato su altri lidi narrativi. Torneranno tutti. Per ora grazie alle tecnologie, nei piccoli e grandi schermi dei computer. Poi dal vivo. Li ringraziamo tutti, di cuore. Come ringraziamo chi è venuto ad ascoltarli da noi e continuerà a farlo".