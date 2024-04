Burattini di tutto il mondo a Ravenna per il festival "Arrivano dal Mare"

Indirizzo non disponibile

In tour tra Ravenna e Gambettola in compagnia delle migliori realtà del settore a livello nazionale e internazionale. Dal 22 al 26 maggio torna in Romagna il Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure "Arrivano dal Mare", organizzato dal Teatro del Drago.

Il programma completo della 49esima edizione verrà presentato il prossimo 23 aprile. L'iniziativa vede la collaborazione, oltre che dei comuni che ospitano la manifestazione, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.