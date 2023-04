Festival Internazionale di Musica d’Organo 2023: il programma

E' stata presentata oggi a Casa Spadoni la 62esima edizione del Festival Internazionale di Musica d’Organo, ospitato a Ravenna dal 31 luglio. A intervenire la Direttrice artistica del Festival, l’organista Elena Sartori, che ha presentato il programma. Il titolo della 62esima edizione è Dinastia Bach, un omaggio al grande compositore. I protagonisti arrivano come ogni anno da tutto il mondo, da New York ad Amburgo.

Il pubblico, che non ha mai mancato di affollarsi in lunghe code ogni lunedì sera davanti ai cancelli della Basilica, nella 62esima edizione avrà un’offerta ancora più ricca. Quest’anno il festival avrà un nuovo partner, il locale Casa Spadoni di Ravenna, bistrot romagnolo e cocktail bar situato di fronte alla Basilica. Ogni spettatore avrà accesso a un coupon per una consumazione presso il locale, che potrà spendere prima o dopo il concerto.

62 anni di concerti d'organo in San Vitale: la tradizione ininterrotta rende questa manifestazione il più antico e longevo Festival di Ravenna, ma anche uno dei Festival più antichi d' Europa e nel mondo. Per questo la Polifonica, che nel 1961 ha inventato e creato dal nulla il Festival di San Vitale, ha lottato con fermezza per impedirne la chiusura e garantirne una sopravvivenza all' altezza del suo prestigio, che ha senz'altro contribuito a rendere famosa Ravenna nel mondo.