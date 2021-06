Festival Mutazioni: si comincia con la musica dei Post Nebbia

Indirizzo non disponibile

Inaugura a Massa Lombarda il festival Mutazioni. La seconda edizione della rassegna musicale organizzata da Radio Sonora – che toccherà diversi comuni della Bassa Romagna - sarà infatti al centro giovani Jyl di Massa Lombarda (viale Zaganelli 1) giovedì 1 luglio per il suo primo concerto. Per l’occasione, dalle 21, si esibiranno Acqua Distillata, in apertura di serata, e a seguire i Post Nebbia, band padovana nata nel 2018 dall’immaginario psichedelico di Carlo Corbellini, classe ‘99.



“Il mese di luglio si apre all’insegna della musica con il festival giovanile Mutazioni e il centro giovani Jyl ci è sembrata la cornice ideale per accogliere le note psichedeliche dei Post Nebbia – spiega l’assessore alla Cultura Elisa Fiori -. Ripartiamo perciò dai ragazzi, che tanto hanno sofferto durante questo lungo periodo di restrizioni, per riassaporare la musica all’aria aperta. Un ringraziamento doveroso va a tutti i volontari che ci stanno affiancando durante questi eventi estivi e ci permettono di poter progettare senza trascurare la sicurezza dei cittadini”. Il concerto è gratuito con prenotazione sul sito Eventbrite.