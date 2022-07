Festival Naturae, in programma una biciclettata guidata e le favole per i bambini

Entra nel vivo l’attività settimanale del quindicesimo Festival Naturae, a Lido di Classe. Due gli appuntamenti in programma nella mattinata di giovedì 7 luglio (come ogni giovedì).

Si parte con la biciclettata del mattino: il 7 luglio si tratta del “Bunker tour. Visita ai bunker della 2° Guerra Mondiale.” Doppia partenza: da Lido di Classe, Cinema Arena del Sole alle 9, e da Lido di Savio, Bagno Milano-Ristorante Kontiki ore 9.30. Rientro previsto ore 12.30. Pranzo di guerra su prenotazione al Ristorante Kontiki 0544 948040.

Iniziano il 7 anche gli appuntamenti del giovedì mattina con le favole per bambini. Si parte al Joko Park, in via Marignolli, alle 10, con “BzzBzz ronzii fra le pagine”. Letture per genitori con bambini, a cura dei Lettori volontari di Nati per Leggere Ravenna.