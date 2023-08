Band e artisti emergenti alla Rocca con il festival "Ribalta"

Alla Rocca Brancaleone arriva un evento musicale diviso in due appuntamenti, promosso dall'Associazione Tribù Baap, in collaborazione con il Bar Brancaleone e con Caco Events, e patrocinato dal Comune di Ravenna. Le due giornate di concerti, in programma il 4 e il 15 settembre, vedranno sotto le luci dei riflettori alcune band già affermate sul territorio, ma soprattutto artisti emergenti che avranno l'opportunità di presentarsi per la prima volta al pubblico ravennate.



Il 4 settembre: OUT OF THE BOX - Indie Italiano + dj set

ore 20.00 Ost(r)ica + Francesco Scaglioni

ore 21.00 Tiso

ore 22.30 Luca Turoni dj



Il 15 settembre - ELECTRO IS THE NEW WAY - Musica elettronica

ore 20.15 Asianoia

ore 21.20 Edna Frau

ore 22.20 iSinclair

ore 23.15 Falling down to slow (Damiano Ferretti + Gabriel De Pace)



Ingresso gratuito.