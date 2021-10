Mario Brunello, Giovanni Sollima e tanti altri ospiti al festival musicale Sclab

A ottobre torna in scena a Ravenna il Festival Sclab - nuove generazioni. Dal 21 al 24 ottobre alle Artificerie Almagià il Festival Sclab accoglie nuove generazioni di musicisti, capaci di mettersi in relazione in maniera diretta con il pubblico, creando in un'occasione di condivisione unica; partecipano nuove generazioni di appassionati di musica, coinvolte attraverso le attività Sclab sul territorio, e trovano spazio le nuove creazioni musicali, proposte come chiavi di lettura del nostro tempo.

L’Orchestra d’archi Sclab, composta da bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, si esibisce insieme agli artisti ospiti. In questa edizione SpazioMusica, Quartetto Fauves, Carlo Galante, Mario Brunello. Ogni sera sarà presente il punto prestito e lettura allestito dai volontari dell’Istituzione Biblioteca Classense. Ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a festivalsclab@gmail.com oppure su www.sclabstringsandsoda.it.



L'edizione 2021 si apre il 21 ottobre nel segno della partecipazione con T_Suono, performance sonora aperta a 15 partecipanti a partire dagli 8 anni di età. La performance è aperta a chiunque abbia voglia di sperimentare con la musica e di scoprirla insieme senza ancora conoscerla, su prenotazione. Il 22 ottobre sarà la volta del compositore Carlo Galante insieme al Quartetto Fauves. In un dialogo aperto al pubblico, racconteranno e suoneranno live le affascinanti sperimentazioni sonore di George Crumb – in programma Black Angels – e "Autoritratto con fantasma" di Carlo Galante.

Mario Brunello e Giovanni Sollima, saranno ospiti il 23 ottobre con un programma a sorpresa, in un incontro con cui condivideranno energie e musica con il pubblico del Festival SCLAB, ma anche con le ragazze ed i ragazzi dell’Orchestra d’archi SCLAB, che li affiancheranno nella seconda parte del concerto.

Chiude la quarta edizione del Festival Sclab "LMCNE! La musica classica non esiste!", l’anteprima di una serie di incontri in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense. "LMCNE!", con un linguaggio diretto, ludico e intuitivo, mostra analogie e differenze fra le musiche del passato e quelle della contemporaneità, compresi i reel di Instagram. Ospite l'Orchestra LiberaMusica di Pesaro insieme all'Orchestra d’archi Sclab.

