Film, concorsi e musica live: la nuova edizione del festival Soundscreen

Cinema e musica tornano protagonisti a Ravenna con la settima edizione di Soundscreen Film Festival che torna dal 27 settembre al 2 ottobre presso il Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze 1. Struttura portante della rassegna sarà il Concorso Internazionale per Lungometraggi (affiancato dal Concorso Internazionale per Cortometraggi) che presenterà il meglio dalla recente produzione filmica a tema. Sette opere selezionate, tra cui molti titoli in anteprima europea.

Tra gli eventi paralleli la sezione Soudscreen.Er dedicata al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. Omaggio del festival a Pier Paolo Pasolini e Carmelo Bene, con la proiezione speciale di Edipo Re, il film che li ha visti insieme sul set nel 1967 e La Ricotta. Previsti infine 4 Eventi Satellite, dove i capolavori del cinema muto vengono sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scena indie contemporanea.

Il programma

Martedì 27 settembre il sipario si alza alle ore 20.30 con un titolo della sezione Soudscreen.Er, lo spazio festivaliero destinato al cinema girato o prodotto nella Regione Emilia-Romagna. In sala, l'autore Filippo Vendemmiati e l'On. Franco Grillini presentano al pubblico Let's Kiss – Franco Grillini storia di una rivoluzione gentile, un documentario biografico proprio sulla figura di Grillini. A seguire il primo film in gara del Concorso Internazionale per Lungometraggi, il meglio della cinematografia mondiale a tema musicale. Alle ore 22.20 è prevista la proiezione in anteprima nazionale di I'm Full of It!, diretto da Pablo Miguel Antunes. Biopic scatenato sulla scena punk portoghese e su João Pedro Almendra, ex cantante della band di punta del movimento: Peste & Sida.

Mercoledì 28 alle 18.30 sono previsti 7 cortometraggi del concorso internazionale. Segue alle 20.30 l'omaggio a Pier Paolo Pasolini e Carmelo Bene "EDIPO RE": salvato dall'abbandono e cresciuto dal re e dalla regina, Edipo è ancora perseguitato da una profezia: ucciderà suo padre e sposerà sua madre. Alle 22.20 il concorso lungometraggi propone "HARD SHELL, SOFT SHELL" di Emma Benestan. L'allevatore di ostriche Az pensa di avere successo nella vita. Ma quando una proposta va storta e Jezz, la sua ragazza, gli spezza il cuore, Az sarà costretto a chiedersi cosa sia veramente la felicità.

Giovedì 29 alle 18.30 largo a 7 cortometraggi del concorso internazionale. Poi alle 20.30 soundscreen.ER presenta "RIMINI" di Ulrich Seidl: l'ex pop star Richie Bravo rincorre i fasti di un tempo a Rimini, d’inverno. Alle 22.30 la proiezione di "KILLING DIVA" di Keunhyun Cho. L'icona del K-Pop Kim Wansun, la “Madonna coreana”, tra passato e futuro.

Venerdì 30 alle 18.30 si proietta "MAFFY'S JAZZ" di Deniz Yüksel Abal?o?lu. Documentario su Maffy Falay, celebre trombettista jazz turco degli anni '60, ambito da Dizzy Gillespie e Thelonious Monk. Alle 20.15 altro film in concorso: "REQUINTO" di Bahador Zamani. Una ragazza iraniana vuole suonare le percussioni in un gruppo rock, nonostante le rigide regole della sua religione. Alle 22 la sonorizzazione dal vivo con l’ensemble Effetto Brama del film "AELITA" di Yakov Protazanov, URSS 1924. Un misterioso messaggio viene ricevuto da varie stazioni: “Anta Odeli Uta”. Qualcuno suggerisce che provenga da Marte.

Sabato 1 ottobre alle 18.30 si parte con la sonorizzazione a opera di Luca Maria Baldini di "UN CHIEN ANDALOU" di Luis Bunuel, Spagna 1929. Capolavoro del cinema surrealista che utilizza la logica freudiana del sogno in una narrazione disarticolata. Segue la sonorizzazione di "LA SORRIDENTE SIGNORA BEUDET" di Germaine Dulac, Francia 1922. Primo esempio di cinema femminista: la signora Beudet è imprigionata in un soffocante matrimonio borghese. Alle 20.30 il concorso propone "ME & THE BEASTS" di Nico Manzano. Il cantante di un gruppo rock inizia una carriera da solista, ispirato da due misteriosi esseri mascherati. Alle 22 c'è poi la sonorizzazione a opera di Earthset de "LA TERRA" di Aleksandr Dov?enko, URSS 1930. Alla fine degli 20’, in Ucraina come nel resto dell'Unione Sovietica, sta iniziando la collettivizzazione delle terre, creando conflitti tra giovani e vecchi, tra ricchi proprietari (i kulaki) e contadini poveri.

Domenica 2 ottobre la giornata finale si apre alle 15 con 7 cortometraggi del concorso internazionale. Segue alle 16.15 il concorso lungometraggi con "GRAVEL ROAD" di Tristan Pemberton. Nella remota comunità australiana di Tjuntjuntjara vive Jay Minning, cantautore e frontman della rock band The Desert Stars. La band si mette in viaggio per il primo tour, sulla famigerata Gravel Road. Alle 17.30 soundscreen.ER propone "BELLA CIAO" di Giulia Giapponesi. Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e jingle per la pubblicità. Dopo quasi un secolo, la forza di Bella Ciao non si arresta. Alle 20.30 secondo omaggio a Pier Paolo Pasolini con "LA RICOTTA" (1963). Orson Welles è un regista che tenta di girare un film sulla crocifissione di Gesù, il tutto mentre lui, il cast e la troupe si comportano nei modi meno cristiani che si possano immaginare. A pagarne le conseguenze sarà il povero Stracci. A seguire si conclude con la sonorizzazione a opera di Bruno Dorella di "BLANCANIEVES", di Pablo Berger (Spagna 2012). Melodramma gotico, in salsa andalusa, ispirato alla celebre fiaba dei fratelli Grimm.