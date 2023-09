Al Bronson torna la rassegna Transmissions: il programma e gli ospiti

La quindicesima edizione di Transmissions, appuntamento targato Associazione Culturale Bronson che raduna il meglio della ricerca internazionale in ambito sonoro, si terrà quest’anno a Ravenna da giovedì 23 a sabato 25 novembre con la direzione artistica della compositrice e musicista statunitense Kali Malone, figura di culto della scena globale nell'esplorazione delle profondità del suono grazie ai suoi studi su minimalismo, elettroacustica e inusuali metodi di accordatura.

Anche quest’anno il festival si svolgerà negli spazi del rinnovato Teatro Rasi - gioiello del centro cittadino, realizzato negli spazi della duecentesca Chiesa di Santa Chiara - e del suggestivo Mar Museo d’Arte della città di Ravenna, adiacente al Teatro. Annunciato il programma completo dei live al Rasi, che si completa con l’ingresso in line-up di due tra i più interessanti interpreti della scena italiana, Giuseppe Ielasi e Heith.

Grazie a un format inedito, caratterizzato dalla curatela esterna, Transmissions ha saputo affermarsi in questi anni come un progetto unico, capace di cambiare pelle ogni anno, rinnovando stimoli e moltiplicando le sue traiettorie, ma restando al contempo fedele alla vocazione originale: un festival realizzato dagli stessi artisti, capaci di generare intorno a sé una community che riunisce protagonisti e partecipanti, altra caratteristica di spicco del concept.

"Sono entusiasta di curare l'edizione 2023 di Transmissions – afferma Kali Malone – insieme a un gruppo di artisti visionari che sono pilastri fondamentali della mia comunità musicale di riferimento. Ho avuto l'onore e il privilegio di collaborare con molti di loro in momenti diversi del mio percorso, imparando tantissimo da loro attraverso lo scambio di esperienze musicali particolarmente arricchenti. La loro profonda sensibilità musicale è per me una fonte costante di ispirazione e una guida, per questo non potrei essere più felice di darmi appuntamento con tutti loro a Ravenna".

Tra i protagonisti più attesi della quindicesima edizione spicca un’autentica leggenda dell’elettronica sperimentale come lo scozzese Drew McDowall, che in tandem con la stessa Kali Malone darà vita a un live inedito, una prima assoluta targata Transmissions; e ancora la danese Puce Mary, protagonista della scena avant-noise globale grazie al suo mix originale tra industrial e drone-music post-apocalittica; la violoncellista e compositrice britannica Lucy Railton, protagonista della scena londinese della ricerca (già co-fondatrice del London Contemporary Music Festival, è ideatrice della rassegna Kammer Klang al Café Oto); la musicista e musicologa libanese Youmna Saba, che esplora da anni le dinamiche della lingua araba associate con la musica elettronica; la svedese Maria W Horn, con il suo originale percorso tra sperimentazione, sound art e neoclassicismo e l’americana Leila Bordreuil, violoncellista e compositrice tra impro, noise e spectral music.

Transmissions Festival è presentato da Associazione Culturale Bronson con il contributo del Comune di Ravenna - Assessorato Alla Cultura, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la collaborazione di Ravenna Teatro e Dice.fm L’artwork di Transmissions XV - Exploring the Sound è realizzato dallo studio creativo Supernulla a partire da frame estratti da Does Spring Hide Its Joy di Célia Hay, opera video del 2022 sonorizzata da Kali Malone insieme a Stephen O’Malley e Lucy Railton, a ribadire il legame che la manifestazione vuole mantenere anche dal punto di vista visivo con il mondo della ricerca artistica contemporanea.

Esauriti in pochissimi giorni gli abbonamenti Early Bird, ancora disponibili su Dice.fm i pass per seguire tutti gli appuntamenti del festival a 69 euro (+diritti di prevendita), ai quali si aggiungono da oggi anche i biglietti giornalieri per le singole serate della manifestazione: tutte le info aggiornate su transmissionsfestival.org.

Il programma

Giovedì 23 novembre - Teatro Rasi

Drew McDowall (UK)

Maria W Horn (SE)

Heith (IT)

Venerdì 24 novembre - Teatro Rasi

Puce Mary (DK)

Lucy Railton (UK)

Youmna Saba (LB)

Sabato 25 novembre - Teatro Rasi

Kali Malone & Drew McDowall (US/UK)

Leila Bourdreuil (US)

Giuseppe Ielasi (IT)