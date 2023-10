Si è conclusa la terza edizione di Zuga Zuga: "Uno splendido fine settimana di gioco ed educazione"

“La giornata è stata una perla che apre la mente verso nuove e innovative attività. Spesso vengono presentate nozioni asettiche, oggi, invece, usciamo con strumenti che si possono portare in classe”. È il commento di uno dei partecipanti di Zuga Zuga, il Piccolo Festival del Gioco e dell’Educazione che si è tenuto a Ravenna il 21 e 22 ottobre. Il Festival è un progetto ideato dagli Educatori Ludici delle cooperative La Pieve e Progetto Crescita in collaborazione con Professor Cobblepot Games. L’edizione di quest’anno, la terza nella storia dell’iniziativa, è stata possibile anche grazie al supporto di Cacciatori di Idee ODV attraverso i progetti “Fragilità fa Rima con Opportunità” (promosso insieme a CSI Ravenna) e “Genitori Ludici 23” (sostenuto dal servizio al decentramento del Comune di Ravenna).

“È stato uno splendido fine settimana di gioco ed educazione - commentano gli organizzatori -. A condurre la mattina dedicata al convegno “Maestri del Gioco: percorsi ludici tra didattica, inclusione e cultura” è stato il nostro Gabriele Mari (educatore della coop La Pieve, game designer e formatore Erickson) oramai un perno della didattica ludica in Italia. Sono intervenuti Carlo Carzan e Sonia Scalco (ludomastri creatori dell’approccio educativo del metodo Scuola Ludens ed autori di giochi da tavolo e libri con il progetto Allenamente) con “Creare contesti di benessere e facilitare l’apprendimento attraverso azioni ludiche”, Luca Raina (docente di lettere, formatore e collaboratore per il politecnico di Milano, amministratore del canale YouTube APP per Prof e saltuariamente professore nel docu-reality Il Collegio) con “Il Dado, La Maschera, l’Enigma e La Scelta” e infine Nicoletta Bacco (responsabile della biblioteca Classense e consigliera dell’associazione Parkinson Ravenna) con la descrizione del percorso che ha portato alla produzione del gioco da tavolo “Dante Alighieri: Commedia - Purgatorio”.

Il pomeriggio del 21 ottobre è stato dedicato a tre interessanti laboratori presso la sala Holden della biblioteca Classense: il primo “Falcone e Borsellino non sono un aeroporto” condotto da Sonia Scalco e Carlo Carzan; il secondo “Imparare la storia con i libri gioco (e come crearli)” condotto da Luca Raina ed infine “Giochiamo Insieme al Purgatorio” presentato da Gabriele Mari. Domenica 22 ottobre si è dato poi ampio spazio al gioco messo in pratica. All’interno della bella cornice del centro RicreAzioni si è svolta un’intera giornata di gioco libero con gli educatori ludici a insegnare e dimostrare giochi da tavolo e di carte, per adulti, ragazzi e bambini. “C’è stata una fantastica partecipazione di famiglie con bambini, giovani, adulti, insegnanti, educatori, giocatori ‘professionisti’ ma anche curiosi, che dalle 9 alle 19 si sono alternati e mescolati nei vari tavoli, giocando tutti insieme - continuano gli organizzatori -". A fianco degli Educatori Ludici c’erano i volontari di Cacciatori di Idee Teodorica Angelozzi della biblioteca Trisi di Lugo, i ragazzi dell’associazione Ravenna Go, il gruppo CF Games, Cobblepot Games e il gruppo SanPa in Gioco. “Zuga Zuga vuole essere un evento dedicato alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori, e ai bibliotecari incentrato tra gioco, educazione, inclusione e cultura - concludono -. È sempre una scommessa, ma il sorriso e gli attestati di stima dei partecipanti danno il senso per proseguire lungo questo sentiero ludico”.