Fiaba e bugia in scena con "Naso d'Argento"

Prosegue, giovedì 8 luglio alle ore 21.15, la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo di Brisighella, ospitata al Teatro all’aperto di via Spada e compreso nel più ampio cartellone di Brisighella Sogno d’Estate. Lo spettacolo in scena sarà "Naso d'Argento" di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti della compagnia Progetto gg, interpretato dalla stessa Grisenti con Elena Gaffuri.

La ricerca per la creazione di questo spettacolo parte dalla figura del cattivo! E dal cattivo arriva alla meraviglia della bugia. La bugia è quella raccontata dal cattivo. Ma la bugia è anche quella raccontata da chi si deve salvare. La storia prende corpo attraverso gli occhi di Lucia, eroina della fiaba di Calvino, che proprio come le sue sorelle cade nell’inganno del cattivo, ma che, a differenza loro, riesce a svelarlo nelle sue bugie, a scoprirlo nelle sue verità, e così a mettersi nei suoi panni, raccontandogli a sua volta ciò che lui vorrebbe credere. Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il cattivo resti solo con il suo inganno, e per potersi infine salvare.

Ingresso gratuito. Posti limitati. Prenotazioni telefoniche al numero 0546 21306 (dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13).