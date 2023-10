Le fiabe dei fratelli Grimm ispirano lo spettacolo “I tre desideri”

Domenica 22 ottobre alle 18 andrà in scena al teatro Rasi lo spettacolo “I tre desideri”, che rappresenta l’ultima tappa del progetto internazionale “La montagna di vetro”, finanziato nell’ambito del bando della Regione Emilia-Romagna 2022-2023 per "Progetti a rilevanza internazionale" presentato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e dal Comune di Speyer, in Germania. Lo spettacolo ha debuttato a Speyer la prima settimana di ottobre.

Il progetto è stato sviluppato nel 2022 e nel 2023 attraverso residenze artistiche, scambi culturali, laboratori che hanno coinvolto sette classi dei licei di Ravenna e una del liceo di Speyer e un viaggio-studio in Germania a cui hanno preso parte tre studentesse italiane. Lo spettacolo "I tre desideri - Drei wünsche frei", è adatto sia ai più giovani che agli adulti e mette in scena tre storie dei fratelli Grimm con lo scopo di evidenziare, in forma narrativa, visuale e musicale, vari aspetti della natura umana e il ruolo fondamentale della Democrazia. Ombre, pupazzi, musica e narrazione si amalgamano per restituire la potenza immaginativa del racconto popolare. Un modo nuovo per conoscere i fratelli Grimm: le loro storie, le loro idee, i loro desideri.

Diversi i partner associati italiani e tedeschi che hanno reso possibile la realizzazione del progetto: associazione di gemellaggio "Circolo amici di Speyer", liceo classico/linguistico Dante Alighieri di Ravenna; liceo artistico Nervi Severini di Ravenna e associazione di gemellaggio Freundesskreis Speyer-Ravenna. In particolare l’ideazione e la realizzazione dello spettacolo sono state rese possibili grazie alla collaborazione artistica del Teatro del Drago di Ravenna e Kinder-und Jugendtheater di Speyer ;

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Teatro Rasi, via di Roma 36, a partire da un'ora prima l'inizio dello spettacolo. È possibile prenotare i biglietti chiamando il 392 6664211 (attivo dalle 10 alle 14) oppure inviando una mail a prenotazione@teatrodeldrago.it