Fiato al Brasile: la decima edizione inizia con un omaggio a Ennio Morricone

Con lo straordinario concerto, fuori abbonamento, in “Omaggio a Morricone”, lunedì 7 febbraio alle 21.00 al Teatro Masini di Faenza, si apre la decima edizione di Fiato al Brasile, un progetto internazionale di grande successo, che proietta Faenza al di là dell’oceano, organizzato dalla Scuola Sarti e nato dalla collaborazione con l’Università brasiliana USP, l’Università UDESC di Florianapolis, l’Accademia musicale, la Escola Municipal del Musica de Sao Paolo - EMMSP e La Miami University - Mu (Ohio). Sul palco del Masini arriva l’Orchestra FAB ovvero la compagine del festival Fiato al Brasile, diretta da Jacopo Rivani, Cristina Emboaba e Josè Gustavo Julião de Camargo.

La Scuola Sarti, in occasione del progetto Fiato al Brasile, ha scelto così di omaggiare uno dei più grandi compositori del Novecento, Ennio Morricone, a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Il progetto morriconiano nasce in seno alla scuola grazie al prezioso lavoro di concerto tra le classi di arrangiamento del maestro Damiano Drei e di musica d’insieme del maestro Jacopo Rivani. L’orchestra della scuola di musica Sarti porta in scena le principali pagine composte da Ennio Morricone per alcuni dei film più amati dal grande pubblico, come “Nuovo Cinema Paradiso", "C’era una volta in America"," l’Estasi dell’oro”, “Metti una sera a cena” e tanti altri. Le colonne sonore sono trascritte per orchestra da Leonardo Drei, Filippo Agosteo, Michele Folli, Mirko Camporesi, Mattia Cimatti e Sara Zannoni, quest’ultima impegnata anche come cantante solista.

Ingresso con offerta libera a favore delle attività della Scuola di Musica Sarti. Info e prenotazioni presso la Scuola di Musica Sarti: tel. 0546 21186 (martedì ore 14.30-16.00; mercoledì ore 8.00-11.00; giovedì ore 14.30-17.00), info@scuolasarti.it.