La seconda Fiera del Disco tra vinili, cd, poster e incontri con gli artisti

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, in concomitanza con il Mei, il Palazzo delle Esposizioni di Faenza (corso Mazzini 92) ospita la II Fiera del Disco di Faenza, importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca.

Nata in collaborazione con il Mei, la manifestazione, giunta alla sue seconda edizione, vanta un ampio parterre standistico con espositori provenienti da tutta Italia che propone una messe di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia; si affiancano inoltre gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni di dischi, libri, dibattiti mai noiosi e sempre coinvolgenti su temi musicali. La kermesse faentina offrirà la possibilità a collezionisti, appassionati e amanti della musica, di condividere e approfondire le passioni di ciascuno in ambito musicale.

Ad arricchire la proposta per il pubblico, anche in questa edizione della Fiera del Disco avranno luogo gli abituali incontri ed eventi con i protagonisti della musica italiana. Sabato 3 alle ore 15,00 spazio a Claudio Simonetti. Il Maestro presenterà al pubblico del MEI il suo nuovo lavoro discografico di inediti “The Devil is Back”, il primo volume dell’antologico “The very Best of” che propone 10 classici dei Goblin risuonati con l’attuale line up dei Simonetti’s Goblin e “Profondo Rosso 45th Anniversary”.

Domenica 4 alle ore 15,00 tocca invece a Ghigo Renzulli (Litfiba) e lo scrittore Bruno Casini, autore del libro “New Wave a Firenze”. Renzulli, chitarrista e fondatore dei Litfiba, incontrerà il pubblico dei collezionisti per raccontarsi, per rispondere alle loro domande e per un firma copie finale. Assieme a lui Bruno Casini, primo manager del gruppo fiorentino ed autore di molti libri tra cui “in viaggio con i Litfiba”, la prima biografia ufficiale della band uscita nel 2009.

L’ingresso per i visitatori è dalle ore 10 alle 24 (sabato) e dalle 10 alle 20 (domenica). Ingresso libero.