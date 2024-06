Vinili, cd e fumetti da collezione nel weekend della Fiera del disco

Arriva in piazza Dora Markus, a Marina di Ravenna, la prima edizione della Fiera del Disco organizzata da ZAMusica, in programma il 29 e 30 giugno. L'evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, Assessorato al Turismo e realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Marina di Ravenna, sarà un riferimento per appassionati di musica e fumetti. L'ingresso è gratuito. Orario continuato a partire dalle 14 fino a sera.

Alla Fiera del Disco sarà possibile scambiare, vendere e acquistare dischi in vinile, cd, dvd e e mix per dj, sia nuovi che usati. Parallelamente, lo Spazio Fumetto offrirà una selezione di fumetti da collezione, per completare o vendere le proprie raccolte. Un angolo dedicato a tutti gli appassionati che cercano "chicche" per la propria collezione.