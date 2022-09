Un Risiko gigante al centro commerciale La Filanda

Un pomeriggio di giochi, birra e musica animerà sabato 17 settembre, dalle 14 alle 19, il Centro Commerciale “La Filanda” di Faenza. La piazza del centro sarà invasa da un coloratissimo Risiko! gigante, dove i più fortunati, partecipando al Torneo, potranno muovere enormi carretti alla conquista del Kamchatka. Il Torneo di Risiko! organizzato dal Club “Il Cannone” di Faenza, e che partirà alle 14:00, sarà totalmente gratuito, con ricchi premi per tutti i partecipanti.



Per tutti gli avventori sarà possibile provare giochi da tavolo accompagnati da piadina e birra artigianale del Birrificio Valsenio ed avvicinarsi al mondo degli Scacchi con il Circolo di Faenza. Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli, con truccabimbi, palloncini e zucchero filato offerti dal Centro Commerciale. Inoltre, artisti circensi e trampolieri animeranno il pomeriggio con musica e colori. L’evento, patrocinato dal Centro Commerciale, si inserisce nel novero delle iniziative volte a valorizzare le Associazioni e le attività del territorio, creando un network solidale che renda “La Filanda” una piazza aperta alla Città.



Gallery

Per maggiori informazioni sul Torneo di Risiko! e per preiscriversi: Cristian 347 718 1745