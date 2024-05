A Massa Lombarda in scena la "rivoluzione gentile" di Franco Grillini

Martedì 21 maggio, alle ore 21, la Sala del Carmine di Massa Lombarda ospita la proiezione del film dal titolo "Let's Kiss - Storia di una rivoluzione gentile" del regista Filippo Vendemmiati, prodotto da Genoma Films. Durante la proiezione a ingresso gratuito sarà presente in sala l’onorevole Franco Grillini, a cui è dedicata la pellicola.

Il film e? incentrato sulla figura di Franco Grillini, bolognese, classe 1955, figlio di contadini laureato in pedagogia, uomo politico e gay tardivo, da sempre impegnato nella lotta per il riconoscimento dei diritti civili LGBT. Attraverso il racconto in presa diretta fatto dal protagonista, con tono leggero e materiale documentale inedito, ricostruisce oltre trent’anni di storia politica e testimonia una lotta dura e gentile nel nome della dignità? e dell’uguaglianza. Un viaggio anche sentimentale lungo i luoghi della vita: dalla casa natale in campagna all’università, dalle vecchie sedi di partiti scomparsi fino al parlamento, passando per le strade e le piazze dei Gay Pride, da Roma a New York.

Le tappe di Franco Grillini scandiscono lotte e conquiste – dal tragico irrompere dell’Aids con i morti e la messa all’indice dei rapporti omosessuali fino al primo matrimonio tra persone dello stesso sesso e l’ancora aperta battaglia per la stepchild adoption – ma anche l’evoluzione dell’approccio sociale e dei media ad un tema che ancora oggi resta fortemente divisivo quando non ignorato.

Sono storie d’amore e di battaglie politiche, dentro e fuori il parlamento, insopprimibili spinte al cambiamento e alla gioia di vivere.

Filippo Vendemmiati, nato a Ferrara il 9 febbraio 1958, è giornalista, inviato e autore di lungometraggi. In veste di autore ha firmato “La Grande Sorella”, reportage sul dramma della lebbra in India realizzato con i colleghi Marino Cancellari e Donata Zanotti, vincitore del “Premio Enzo Baldoni” nel 2006.

Grande successo ottenne il documentario dal titolo “E' stato morto un ragazzo” (2010) sulle vicende legate alla tragica morte di Federico Aldrovandi, lo studente ferrarese deceduto durante un controllo di polizia la notte del 25 settembre del 2005. Ha ottenuto il record di ascolti nella fascia oraria di trasmissione 23.30-1.00 con un ascolto medio 860 mila spettatori e uno share del 15 per cento.

Il suo successivo lavoro “Non mi avete convinto” (2012) è dedicato alla figura politica e umana di Pietro Ingrao, ex presidente della camera, leader dell’ex partito comunista. Il film è uscito in dvd e ha venduto oltre 10 mila copie ed è stato presentato con successo a vari festival nazionali. Successivamente nel 2014 ha diretto "Meno male è Lunedì", una storia di lavoro e libertà ambientata nell'officina dei detenuti del carcere della Dozza di Bologna. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al 9° Festival Internazionale del Film di Roma (2014). Nel 2016 ha ideato e diretto il Festival Cinevasioni, primo e unico Festival del cinema all’interno della casa circondariale della Dozza di Bologna.Altre sue produzioni sono: “Il trenino di Roth” (2007) e “Gli anni che cantano” (2020).