Filosofi in sala: la stagione autunnale del Cinema Europa si apre con "Irrational Man"

Si apre al Cinema Europa di Faenza la stagione autunnale dei due cicli I Filosofi e il Cinema, alla 3^ edizione, e Incontro col Filosofo, alla 2^, organizzati dall’Associazione Filò. Ad inaugurare il cartellone, martedì 12 ottobre alle ore 20.00, sarà il filosofo e giornalista Armando Massarenti, Caporedattore del Sole 24 Ore e ricercatore presso il CNR, che, nell’ambito della rassegna I Filosofi e il Cinema, ci guiderà alla scoperta del film Irrational Man (2015) di Woody Allen, una pellicola che in maniera pungente e ironica mette in scena l’eterno conflitto tra teoria e prassi filosofica, passando per i grandi temi dell’esistenzialismo, da Dostoevskij ad Hannah Arendt, da Kierkegaard a Sartre. La mattina successiva (il 13 ottobre alle ore 9.00), l’incontro verrà riproposto per gli studenti delle scuole secondarie di II grado.

Per il secondo appuntamento è prevista la proiezione del film di animazione Fantastic Mr Fox (2009) di Wes Anderson, in calendario sabato 6 novembre alle ore 16.00 per bambini e genitori e accompagnato da un laboratorio filosofico a cura di Filò. Lo stesso evento verrà proposto anche venerdì 5 novembre alle 9.00 per la scuola primaria. Martedì 14 dicembre alle 20.00 verrà proiettato Big fish - Le storie di una vita incredibile (2003) di Tim Burton, a cui seguiranno il commento e il dialogo con il pubblico a cura del Dott. Enrico Liverani, docente di Lettere e dottorando in Filosofia presso l’Università di Bologna. Il mattino seguente (il 15 dicembre), l’evento verrà riproposto per gli studenti della scuola secondaria di I grado.

Per il ciclo Incontro col Filosofo (ore 21.00), tre filosofi dell’Università di Bologna ci introdurranno ad alcuni problemi al centro della loro attività di ricerca e di grande rilevanza per comprendere meglio il presente. Lunedì 18 ottobre, il Prof. Francesco Bianchini discuterà di Intelligenza Artificiale, riflettendo, in particolare, sulla differenza tra mente naturale e mente robotica. Lunedì 22 novembre il Prof. Walter Cavini ci parlerà della paura della morte attraverso l’opera di Aristotele e di Epicuro. Infine, lunedì 20 dicembre, la Prof.ssa Pia Campeggiani esplorerà la funzione delle emozioni nei processi decisionali, anche alla luce delle recenti scoperte della psicologia cognitiva.

Tutti gli eventi sono gratuiti, previo tesseramento presso l’Associazione (adulti €15, studenti €10, minori €5), possibile in occasione di ogni appuntamento. A pagamento tranne quello del 6 novembre (proiezione di Fantastic Mr Fox e laboratorio), a €6 e aperto anche ai non tesserati.