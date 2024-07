Tutto pronto per la finale del Lugo Music Contest: i vincitori suoneranno al Mei

Da 100 a 12, per arrivare a scegliere un vincitore per categoria. Dopo le semifinali del Lugo Music Contest spazio alla finalissima che si svolgerà sempre al Giardino Lavoratorio del Gusto. I vincitori si esibiranno al Mei 2024. La prima semifinale con i partecipanti per la categoria "Interpreti" si è tenuta il 19 giugno al Giardino Laboratorio del Gusto di Lugo, mentre il 27 giugno il palco si è tenuta quella del settore "Brani originali".

In totale arrivano alla finale dell’11 luglio sei finalisti della sezione interpreti e sei finalisti della sezione brani originali. Al vincitore assoluto di ognuna delle due sezioni andrà l’esibizione al Mei 2024 dal 4 al 6 ottobre a Faenza e una Crociera per due persone, mentre per coloro che saranno sul podio per il secondo e terzo posto verranno consegnati buoni per prodotti e cene.

I finalisti nella categoria "Interpreti" sono Laura Tamburini, Lorenzo Gubellini, Sara Sampieri, Elisa Esposito, Chiara Baggioni e Isabella Zaccaro. Quelli della categoria "Brani originali" sono Giorgia Rosetti, Matteo Venturi, Nicola Ragazzini, Tommaso Vasumi, Giulia Fredianelli e Eytrama. Presentano le serate Claudio Bolognesi, Chiara Sami e Enrico Spada. Ospite sarà Sonia Davis, la cantante ravennate finalista a The Voice Senior su Rai 1 nell’ultima edizione.