Selfie e firmacopie: Angelina Mango al centro commerciale di Ravenna

Reduce dal trionfo di Sanremo 2024 e dall'Eurovision, Angelina Mango arriva al centro commerciale Esp di Ravenna. La giovane cantante, dopo la partecipazione al principale festival europeo con il tormentone 'La noia', domenica 2 giugno sarà protagonista di un firmacopie del suo nuovo album, 'Pokè Melodrama'.

Sarà possibile partecipare all'evento per incontrarla, farsi autografare l'album e scattare una foto insieme a lei. L’evento inizierà alle 17.00 e non occorre iscriversi. Per salire sul palco, però, servirà essere in possesso di una copia del nuovo album, disponibile anche negli store Librerie Coop e Unieuro dell'Esp.

Ogni fan dovrà avere la sua copia dell’album, a eccezione dei nuclei familiari per i quali sarà sufficiente anche solo una copia ogni due persone. Sarà possibile anche ricevere una foto ricordo dell'incontro con Angelina, previa liberatoria firmata disponibile sul sito del centro commerciale a questo link.