Notte Rosa 2024: flash mob a Faenza sulle note di Weekend Dance

In previsione della Notte Rosa, la città di Faenza, con l’assessorato al Turismo del Comune e in collaborazione con il Meeting delle Etichette Indipendenti, aderiscono al Flash Mob collettivo che farà ballare la Romagna intera sabato 6 luglio alle ore 18. L’evento si svolgerà tra piazza Martiri della Libertà e via Marescalchi. Per l’occasione verrà trasmesso Weekend Dance, il brano realizzato per la Notte Rosa 2024 da Moreno il Biondo e Claudio Cecchetto, cantato dalla nuova orchestra della Gen Z del liscio, Santa Balera, colonna sonora dell’evento estivo che si svolge sulla riviera romagnola.

All’iniziativa ha aderito anche la Scuola di ballo ‘Giorgio e le Magiche Fruste’ i cui ballerini danzeranno al ritmo delle note dell’inno della Notte Rosa. La partecipazione al Flash Mob è aperta non solo ad altre scuole di ballo (scrivendo una mail a: segreteria@materialimusicali.it) ma anche agli appassionati, da soli o in coppia; per loro sarà sufficiente presentarsi direttamente sabato 6 luglio alle 18 direttamente a Faenza in piazza Martiri della Libertà e via Marescalchi.

Faenza si inserisce così a pieno titolo all’interno del circuito delle città turistiche della Notte Rosa, valorizzando i suoi talenti artistici locali.