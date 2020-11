"Focus Europe": il futuro dei territori tra tutela dell'ambiente e sviluppo territoriale

Continuano gli appuntamenti di “Focus Europe”, il corso di formazione rivolto agli amministratori del territorio dedicato al nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2021-2027. Venerdì 20 novembre dalle 14 alle 18 ci sarà "Il futuro dei territori tra tutela dell'ambiente e sviluppo territoriale".

A partire dagli anni '80, le politiche ambientali rivestono un ruolo centrale nella programmazione europea. Nel corso degli anni, la forma, la natura e gli obiettivi dell’Unione europea - in ambito ambientale - sono radicalmente cambiati così come l’attenzione posta sul tema da parte dei singoli Stati membri: da argomento “periferico”, le politiche ambientali sono diventate centrali nella definizione delle priorità e nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile. Tale integrazione è stata via via più evidente a tal punto da spingere l’attuale Commissione a lanciare il più ambizioso programma verde a livello globale: the European Green Deal. L’obiettivo è di fare dell’Europa il primo continente a impatto zero per il 2050.

Interverranno Erblin Berisha del Politecnico di Torino, e Simone d'Antonio, responsabile delle attività del National Urbact Point per Anci. Modera Camilla Falchetti, architetto, esperta di progettazione partecipata e facilitazione. L'evento, che si svolge online, può essere seguito in diretta streaming a questo link: https://bit.ly/3lia3Px

Il terzo incontro sarà invece venerdì 27 novembre, sempre dalle 14 alle 18, sul tema "Principali strumenti per l'attuazione delle strategie territoriale dell'Unione europea". A dicembre seguiranno tre workshop tematici mirati a individuare opportunità e potenzialità di sviluppo dei territori in previsione dei nuovi bandi europei, sempre in modalità telematica, che interesseranno oltre alla Bassa Romagna, il Comune di Cervia e l’Unione della Romagna Faentina.

Tutto il materiale (presentazioni degli esperti e registrazione dello streaming) relativo alla formazione si trova sul sito dell'Unione, al link: https://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Progetti-Europei/Focus-EuRope-Percorso-di-Institutional-Building-in-Romagna-sulla-nuova-programmazione-dei-fondi-europei.