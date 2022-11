Folk e gipsy sul palco del Mama's: arrivano Di Doux e Officina Gajaria

Un altro fine settimana di musica al Mam's Club di Ravenna. Venerdì 4 novembre, ore 21, spazio a Di Doux, ovvero Sara Pierleoni e Giuseppe Grassi, un progetto nato dalla passione per la danza e la musica tradizionale, francese e italiana Bal Folk, ma non solo. Un repertorio, per la maggior parte cantato, di brani tradizionali e contemporanei da Bretagna, Guascogna, Poitou, ma, perchè no, anche una dolce mazurka portoghese, o un forrò! Musica coinvolgente, a volte incalzante, a volte delicata , un invito al ballo con le “vibrazioni” di voce, fisarmonica e pianoforte.

Sabato 5 novembre ore 21 tocca invece a Officina Gajaria, un quartetto gyspy balkan italiano nato nel 2020 a Bologna. Il sound del gruppo si muove tra il Jazz Manouche, jazz afroamericano, musica europea di estrazione popolare e musica tzigana. Officina Gajaria propone brani originali nei quali confluiscono tutti questi linguaggi musicali arricchiti da sonorità elettriche che creano un ponte tra la tradizione e la contemporaneità. Il gruppo propone un concerto molto vario per quanto riguarda sia generi sia le sonorità. Come in un officina meccanica l'Officina Gajarìa si cimenta nella costruzione e rielaborazione di generi provenienti da luoghi e culture differenti miscelandoli insieme creativamente, con un suo proprio linguaggio, pervaso sempre da un chiaro sottofondo tzigano. Lo spettacolo propone brani semplici e complessi allo stesso tempo, utilizzando un linguaggio tipico di un jazz popolare che pur cercando virtuosismi e particolarità non vuole allontanare l'ascoltatore dalla musica.