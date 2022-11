Folk italiano sul palco con i Musicanti del Piccolo Borgo

Indirizzo non disponibile

Sabato 19 novembre, ore 21, al Mama's club di Ravenna si fa spazio alla musica etnica dell’Italia centromeridionale con i “Musicanti del Piccolo Borgo”, formazione storica del folk revival italiano. Il gruppo si è costituito alla metà degli anni Settanta, con l’intento, che rimane immutato, di recuperare e riproporre il patrimonio della tradizione musicale popolare dell’Italia centro-meridionale. I “Musicanti” hanno perciò svolto, particolarmente nel primo periodo della loro attività, una serie di ricerche sul campo, soprattutto nel Molise e nel Lazio, che hanno prodotto un’ampia documentazione del repertorio musicale tradizionale; queste iniziali campagne di registrazione etnofonica si sono poi trasformate in un più generale contatto con la cultura contadina, e quindi in una conoscenza più profonda non solo degli esempi, ma anche dei modi e dei significati dell’espressione musicale all’interno di quella cultura. Ingresso 12 euro.