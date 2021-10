Food-truck, dolci e concerti: tante sorprese al Mercato coperto contemporaneo

È in programma da venerdì 8 a domenica 10 ottobre a Bagnacavallo Mercato Coperto con-temporaneo, una tre giorni di iniziative pensate per riscoprire lo spazio di via Baracca, appena ristrutturato, che si animerà da mattina a sera con food-truck, mercati, conversazioni, concerti, dj set, un’asta e tanto altro. Il progetto sperimentale Mercato Coperto con-temporaneo è nato dal gruppo di lavoro che nel 2020 ha collaborato nell’ambito del percorso di partecipazione promosso dal Comune di Bagnacavallo per la riqualificazione e gestione dell’ex mercato coperto di via Baracca, ristrutturato anche grazie a fondi regionali in base alla legge 41/94.

Dal pomeriggio di venerdì alla serata di domenica si potrà passare dal mercato per leggere il giornale e fare colazione a suon di musica, assaggiare un gin selezionato o un calice di vino, fare la spesa a Km 0 o chiacchierare seduti su una poltrona vintage che poi sarà messa all’asta. Sarà sempre attivo il Gastro Corner a cura di Mattarello(a)way, mentre vino&cocktail saranno proposti da Vino al Vino Street. L’allestimento degli arredi in vendita sarà affidato a TasaCasa, Mercatino Nuova Vida, Rezna Vintage e Angelo Vintage Palace.

Venerdì 8 ottobre il mercato coperto aprirà alle 17 per l’aperitivo e alle 21 ospiterà il dj set di Leonardo Passanti. Sabato 9 si inizierà alle 9 con Colazione in musica: i dolci di CuoreMio e il piano del maestro Alessandro Guidi. Dalle 12 alle 23 funzioneranno il Gastro Corner di Mattarello(a)way e Vino&Cocktail di Vino al Vino Street. Alle 17 si terrà Incontri sulla panchina con Sabine Eck, una conversazione basata sulla spontaneità delle domande e su un luogo, la panchina, che è quello dell’incontro più libero e sociale possibile, che ancora nel suo piccolo, resiste. L’incontro è curato da Rifugiato poetico, attivista del free press Gagarin Orbite Culturali. Alle 21 la giornata si concluderà con il concerto blues di Paul Venturi e Oscar Ebelli.

Domenica 10 ottobre si aprirà alle 8 con il mercato a km0 di Donne Impresa Coldiretti- Campagna Amica e ci sarà la possibilità di fare colazione con i dolci di CuoreMio e il piano del maestro Alessandro Guidi. Alle 12 Mattarello(a)way proporrà un laboratorio di fermentazione con i prodotti acquistati al mercato. Dalle 12 alle 23 funzioneranno il Gastro Corner di Mattarello(a)way e Vino&Cocktail di Vino al Vino Street. Nel pomeriggio, alle 15, si terrà Astate! L’asta fai da te!. Tutti gli arredi che compongono l’allestimento temporaneo del mercato saranno messi in vendita e i visitatori potranno proporre il prezzo per partecipare all’asta.

L’ingresso è gratuito, obbligatorio il green pass.