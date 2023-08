Food truck e artisti di strada: ultima serata del "Busker Festival"

Sabato 19 agosto sarà il Busker Festival a chiudere la rassegna 2023 del Festival di Lido di Classe. Dopo la serata inaugurale del 17 giugno, torneranno gli artisti di strada per la chiusuradel Busker Festival, organizzato per far sì che le due località balneari possano diventare punto di riferimento per questo genere di spettacolo, attraendo artisti professionisti e di spessore da ogni parte d'Italia e d'Europa. Dalle 21.00 alle 23.00, gli artisti di strada terranno i loro spettacoli sui viali principali di Lido di Savio e Lido di Classe mentre, già a partire dalle ore 19.00, i food truck disseminati sui viali inizieranno a servire deliziosi e prelibati cibi di strada.