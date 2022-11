Foto e coroncine di mosaico nella mostra “Resilienza: donne che fanno la differenza”

Orario non disponibile

Dal 16 al 28 novembre la Biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia 10) ospita la mostra “Resilienza: donne che fanno la differenza”, curata da Linea Rosa in collaborazione il Comune di Russi, CNA Ravenna, il Collettivo “Racconti Ravennati” e Hobby Foto Club Ravenna. La mostra prevede l'esposizione delle fotografie della ravennate Elena Fiore, già comandante della Polizia Locale e da sempre interessata di fotografia, che dialogheranno con le Coroncine di mosaico create dalle mosaiciste del Collettivo “Racconti Ravennati”, ispirate agli scatti dei volti femminili di Elena per risaltarne i particolari.

Nelle fotografie esposte il pubblico troverà i volti intensi delle donne che la fotografa ha incontrato nei suoi viaggi, la capacità di resilienza di queste figure femminili ritratte nel loro quotidiano. Non ritratti costruiti ma volti genuini nei quali si legge la forza per andare avanti. Durante l'inaugurazione di mercoledì 16 novembre, ore 18, intervengono l'Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Russi, Jacta Gori e la Presidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara.