In mostra i migliori scatti del Circolo Fotografico Ravennate BFI. Caterina Amadei, Jorio Amadei, Bruno Assirelli, Laura Dolcini, Emanuele Favalli, Antonio Fersino, Bruno Lancellotti, Onofrio Mancini, Federico Marangoni, Luciano Marcon, Viviana Masotti, Paolo Mazzotti, Roberto Pieri, Veniero Rubboli, I. Wolmer Sansovini, Flavio Savorelli, Daniela Tampieri, Natale Vallicelli, Anna Maria Zama e Paola Zerbinati sono i venti autori del Circolo Fotografico Ravennate che, come da tradizione, presentano una selezione delle opere a tema libero della loro migliore produzione annuale. Paesaggi e natura si alternano a ritratti e a soggetti vari, snodandosi in una piacevole galleria di immagini in grande formato, a colori ed in bianco e nero, che potrà essere liberamente visitata nella Sala espositiva del Comune di Ravenna in Via Berlinguer 11 dal 30 settembre al 15 ottobre. Inaugurazione della Mostra: venerdì 30 settembre 2021, alle ore 11. Apertura dal lunedì al venerdì 9,00-18,00. L'ingresso è libero.

