Fra alberi e stelle di Natale: un laboratorio per creare addobbi originali per la casa

Il Mercato di Campagna Amica di Ravenna (via Canalazzo 59), per accompagnare una delle tradizioni più radicate dei cittadini che solitamente dedicano il primo fine settimana di dicembre proprio al creare una calda atmosfera natalizia casalinga, propone nella mattinata di sabato 4 dicembre, dalle 8.30 alle 13, una mostra-mercato di alberi e stelle di Natale made in Italy, con il tutor del verde che dispenserà consigli per scegliere l’albero più giusto per la propria casa e per curarlo al meglio affinché rimanga sempre bello e in salute anche dopo le feste.

Gli alberi e le stelle di Nataledei florovivaisti di Campagna Amica saranno disponibili durante l’intera mattinata di apertura del mercato. Inoltre, dalle 10.30 alle 12.30, il Mercato propone in collaborazione con l’Associazione Giallocra e Dimensione Mosaico un laboratorio di creazione di originali addobbi natalizi con agrimerenda dedicato a tutti i bimbi.