Fra architettura ed esperienza dantesca: arriva in centro l'installazione "Selva"

Viene inaugurata lunedì 3 maggio dalle 17.00 alle 20.30 l'installazione "Selva. L'esperienza si fa spazio" presso il Giardino Rinaldo da Concorezzo della Biblioteca Oriani. L'opera rimarrà esposta fino al 7 luglio.

Selva è il risultato di una ricerca architettonica intorno all’esperienza museale: l’installazione nasce dalla volontà di istituire un confronto dialettico tra il percorso descritto dal poeta Dante Alighieri e la sua capacità di essere riprodotto in uno scenario reale, e pertanto compreso e vissuto a pieno dal singolo.

Lo studio Denara, all’interno del Giardino Rinaldo da Concorezzo, mette in scena un dialogo tra soggetto e oggetto nel quale lo spettatore è immerso in un percorso da affrontare in solitaria, caratterizzato da una forte componente architettonica: nel farlo, la colonna, elemento fondante e appartenente al mondo dell’architettura, si sostituisce in maniera metaforica al fusto dell’albero.