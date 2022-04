Fra astrazione e realismo, in mostra i “Frammenti” di Fernando Orrico

Dal 16 aprile al 15 maggio il Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo ospita la mostra “Frammenti”, con opere di Fernando Orrico. Inaugurazione sabato 16 aprile alle 17.

In esposizione Orrico presenta opere grafiche e scultoree, caratterizzate da una costruzione creativa giocata fra astrazioni geometriche ed elementi realistici. Il suo amore per l’antico, per il mito, per la dimensione archeologica, per fenomeni geologici e naturali, è alla base della sua personale interpretazione dei soggetti.

La mostra, a cura della associazione BiART Gallery, è visibile: venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 18. Il Sacrario dei Caduti (ex chiesa dei Battuti Bianchi) è in via Garibaldi 50. Ingresso libero.