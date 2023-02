Fra carte e disegni: la personale "Anima" di Enrico Lombardi

Sabato 25 febbraio dalle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura “Anima. (carte e disegni)”, una personale di Enrico Lombardi a cura di Roberto Pagnani che rimarrà allestita fino a sabato 18 marzo e sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 16:00 alle 19:00.

La mostra, promossa e organizzata da CARP Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con lo Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery e con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, è patrocinata dall’ Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Durante il periodo dell’allestimento presso Pallavicini22, un’opera dell’artista sarà esposta anche presso la sede dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale Porto di Ravenna in Via Antico Squero 31 a Ravenna, aperta in orario di ufficio.

La mostra sull’opera di Enrico Lombardi, con testi critici di Roberto Pagnani a catalogo, consiste in una serie di lavori su carta (incollata su legno). Riferendosi a questa mostra, l’artista così si esprime: "Tutte le opere d’arte autentiche hanno un’anima, un nocciolo segreto originario, un punto di partenza più o meno nascosto, a cui è consegnata la riflessione primaria da cui tutto sorge e si sviluppa. Nel mio lavoro, da sempre, l’anima è costituita dai disegni a penna in bianco e nero. I disegni contengono tutto il processo di riflessione formale che sta alla base delle mie immagini, insieme a tutta la loro ruminazione visionaria. In essi è già deciso quasi tutto di quella che sarà l’opera su tela: composizione, costruzione, luce e ombra. Tranne il colore! Tuttavia, l’ho scritto ancora in passato, a volte, guardando intensamente i disegni, per scegliere quello che trasporterò su altra dimensione e in altra tecnica, sento come un vago, misterioso suggerimento al colore stesso, che poi mi spingerà in una direzione cromatica piuttosto che in un’altra. Per queste ragioni considero i miei disegni a penna opere di capitale importanza nell’economia del mio processo creativo".