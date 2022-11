Fra castagne, musica e vino si celebra la Festa di San Martino

Indirizzo non disponibile

Venerdì 11 novembre, dalle ore 21, presso il Museo Etnografico di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/a, avrà luogo la “Festa di San Martino”. Organizzata dall'Associazione culturale “La Grama”, con il patrocinio del Comune di Russi, la serata prevede castagne e vino per tutti, letture di fiabe e racconti a cura di Emma Montesi e Claudia Zini oltre che intrattenimento musicale a cura di Michele Carnevali, Italo Balducci e Vittorio Savini.