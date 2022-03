Fra gioco e laboratorio, un appuntamento per coltivare il proprio orto fai-da-te

Tra i rincari e l’arrivo della primavera, cresce l'interesse di coltivare in proprio frutta e verdura a chilometri zero in giardini, terrazzi, orti urbani e piccoli appezzamenti di terreno. In occasione dell’inizio della nuova stagione, per illustrare ai cittadini-consumatori come sfruttare tutti gli spazi a disposizione, dentro e fuori le mura di casa, per produrre in autonomia, il Mercato di Campagna Amica Ravenna, in via Canalazzo 59, organizza sabato 26 marzo la Festa della Primavera Contadina con il tutor dell’orto e dei fiori.

Dalle 10 del mattino il ‘Contadino Giò’, tutor che la rete degli orti urbani di Campagna Amica mette a disposizione dei cittadini, presenterà il LaboratOrto, momento gratuito di gioco-informazione dedicato ai più piccoli che potranno mettere le mani nella terra insieme a mamma e papà per imparare a fare un orto casalingo tornando a casa più ricchi di conoscenze e con una piantina da poter trapiantare in giardino o nel proprio orto fai-da-te.

Per i più grandi da non perdere i consigli per ‘coltivare il proprio pollice verde’ con l’esperta di piante aromatiche e fiori del Mercato. Dalle 11.30 agri-merenda di stagione offerta dalle aziende agricole del Mercato. Il Mercato, come ogni sabato, sarà aperto già dalle 8.30 del mattino per consentire a tutti i cittadini di fare una spesa buona, sana e locale.