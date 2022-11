Fra libri ed edizioni: la famiglia Longo racconta l’arte del leggere

Sabato 5 novembre, ore 18, presso il Moog Slow Bar di Ravenna si terrà il secondo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani.

Un dialogo tra le generazioni della libreria e un conoscitore della storia e della vita della libreria stessa. Saranno presenti Al?o Longo, editore e fondatore della libreria Longo di Ravenna, Angela Longo, libraia, animatrice della libreria e Marcello Landi, artista, intellettuale.

Libreria storica di Ravenna, ormai un punto di riferimento per le pubblicazioni di nicchia e di stampo romagnolo. La sua tradizione continua anche dopo la scomparsa della nonna, figura storica della città, la nipote Angela ne ha raccolto la tradizione insieme a sua sorella Alberta e Stefania. Alberta e Angela Longo proseguono a Ravenna (in via Diaz, 39) l’avventura dei nonni, che hanno avviato questa storica libreria nel 1959. Punto di riferimento internazionale per libri sul mosaico e cultura locale. La storica libreria indipendente Dante di Longo festeggia l’amore per la letteratura. La Longo infatti promuove più gruppi: due ravennati e uno bolognese. Ogni mese i partecipanti si incontrano dopo aver letto lo stesso libro, discutendo del libro e raccontando la propria esperienza di lettura.

Alfio Longo dall’età di 24 anni fa l’editore, dapprima insieme al padre Angelo, fondatore della casa editrice, poi continuando da solo l’avventura della carta stampata. Oggi ha 77 anni e ha nel carniere la bellezza di 57 collane, 2 riviste e 1.350 titoli pubblicati.