Fra magie e riti primordiali prende vita la mostra collettiva "Alla Natura"

Sabato 18 giugno alle ore 18 inaugura a Palazzo San Giacomo di Russi "Alla Natura. L’azione artistica come ultimo rito magico e salvifico", esposizione a cura di Alessandra Carini (assistente alla curatela Benedetta Pezzi). La mostra proseguirà fino al 25 settembre 2022 e sarà dedicata all’artista argentina Hyuro, recentemente scomparsa.

Gli artisti in mostra sono Andreco (Italia,1978), Borondo (Spagna, 1989), Daniele Cabri (Italia, 1965), DEM (Italia, 1977), Oscar Dominguez (Argentina, 1970), Gola Hundun (Italia, 1982), Monika Grycko (Polonia, 1970), Chiara Lecca (Italia, 1978), Margherita Paoletti (Italia, 1990) e Joseph Beuys (Germania, 1921-1985).

Quella che è stata ideata non e? una mostra, o perlomeno non solo: "pensiamo – spiega la curatrice, Alessandra Carini – che non si possa prescindere dagli avvenimenti che tuttora, e sempre di più, attanagliano le nostre vite. Idealmente ci affidiamo a quella che, paradossalmente, potrebbe essere ciò che ci salverà: una magia, un gesto che contiene dentro di se? la speranza più genuina e primordiale".

Per i tre mesi di apertura della mostra si prevedono vari eventi, come presentazioni, incontri con gli artisti, visite guidate. I giorni di apertura saranno il giovedì (17-21), venerdì e sabato (10-13, 17-21). Biglietti: 7€ intero e 5€ ridotto.