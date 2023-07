Fra musica e comicità: tre serate di festa con Norberto Midani e i Barboni di Lusso

Prosegue in agosto il Festival di Lido di Classe con altri eventi sul palco di piazza Caboto. Giovedì 3 agosto in scena lo show del ìcomico Norberto Midani, che con l’indispensabile aiuto della musica, svilupperà il suo spettacolo, dialogando con gli spettatori per coinvolgerli in esilaranti improvvisazioni. Venerdì 4 agosto c'è lo spettacolo per famiglie dal titolo "Il volo delle rondini" di Compagnia Bella in cui si racconta la straordinaria amicizia fra una birbante rondinella e un albero speciale: un salice piangente che piange perchè vuole volare. Sabato 5 agosto spazio al concerto dei "Barboni di Lusso", per un tuffo nella musica rock degli anni ’80 e ‘90, per riscoprire i successi di Queen, U2, David Bowie, Simple Minds e artisti italiani come Lucio Dalla, Franco Battiato e Renato Zero.