Fra musica jazz, illusioni e gastronomia: partono i "Giovedi D'autore" a I Gingini

Partono i "Giovedì D'autore", un ciclo di serate per gli amanti del jazz che vogliono immergersi nell'atmosfera avvolgente di questo genere musicale. Ogni giovedì sera da ottobre I GinGini a Ravenna si trasforma in un "santuario" per gli appassionati di jazz. Situato in via IX Febbraio 14, il locale ravennate ha guadagnato una reputazione come uno dei luoghi migliori per le jam session e gli ospiti d'eccezione nella provincia e non solo. La magia inizia ogni giovedì alle 21 in punto, quando il locale apre le sue porte agli amanti della musica pronti a immergersi in una serata di note incantate. Novità di questa stagione è lo spettacolo di illusionismo a cura di Magic Dave.

Il palinsesto settimanale offre una gamma completa di format iniziando il martedì adulto con DiciannoveVentiquattro, mercoledì Unisound con gli universitari, venerdì e sabato House 2000 e ultime novità con un pubblico di età media. Una sinfonia anche per il palato. Non solo il Giovedi D'autore delizierà il pubblico con performance jazz, IGingini offre anche un menu gastronomico rinnovato tutte le sere da martedì a sabato a partire dagli aperitivi ore 18.00. Il menù è una fusione di sapori creativi e piatti classici, perfetti per soddisfare ogni palato.