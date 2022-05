Fra parata, concerti e grigliate, torna la Festa della Repubblica a Lido Adriano

Indirizzo non disponibile

Torna, al Centro Culturale CISIM di Lido Adriano, la tredicesima edizione del Festival che conclude la stagione invernale del CISIM. Il festival propone i laboratori del CISIM, musica, reading, presentazioni di libri, slam poetry e la parata per le strade di Lido Adriano.

Si riparte dalla città, dopo due anni di pandemia e distanziamenti, ci si interroga sulla città, sul riviverla e riabitarla nella sua totalità. Il 1 giugno si esibiranno Giulio Cantore, che presenterà il suo nuovo album in anteprima Di casa e altre avventure, il reading di Pierpaolo Capovilla Majakovskij / Pasolini.

Il 2 giugno inizierà con la Parata per le strade di Lido Adriano, con la Banda cittadina di Russi, alle 17, a seguire, alle 19.30 la presentazione del libro di poesia di Gnigne e Pixa, Mozziconi, alle 20 la grigliata in giardino e alle 21 il concerto di Brutture Moderne Socia Club, l’orchestra sarà composta da Eloisa Atti, Diego Pasini (Manuel Pistacchio), Mondoriviera, Diego Sapignoli, Giacomo Toni, UnaPalma, Francesco Giampaoli, Moder, Max Penombra, Shifty Split.

Il programma

1 giugno

ore 21 - Giulio Cantore live, presenta il suo terzo album Di casa e altre avventure. Fabio Mazzini (chitarra elettrica) e Nicola Valtancoli (batteria).

Pierpaolo Capovilla Majakovskij / Pasolini - Reading

Contributo soci 5 euro

2 giugno

ore 17 - Parata per le strade di Lido Adriano, in collaborazione con Banda Cittadina di Russi.

ore 19.30 - Gnigne e Pixa presentano MOZZICONI, libro di poesia illustrata

ore 20 - Grigliata in giardino (Necessaria la prenotazione)

ore 21 - Brutture Moderne Social Club live - Orchestra composta da: Eloisa Atti, Diego Pasini (Manuel Pistacchio), Mondoriviera, Diego Sapignoli, Giacomo Toni, UnaPalma, Francesco Giampaoli, Moder, Max Penombra, Shifty Split .

Per chi non cena in giardino - Contributo soci 5 euro