Fra rinascita economica e sociale, Carlo Cottarelli presenta il libro "All'inferno e ritorno"

Dopo un lungo e difficile periodo di sospensione delle attività, Assoraro torna a proporre un dibattito pubblico ospitando in questa occasione il prof. Carlo Cottarelli. Direttore dell’Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani dell’Universita’ Cattolica di Milano, già Direttore del Fondo Monetario Internazionale e docente presso l’Universita Bocconi di Milano, Cottarelli presenta il suo ultimo libro "All'inferno e ritorno - per la nostra rinascita sociale ed economica". L'appuntamento è per lunedì 14 marzo dalle 17.30 alle 19.30 presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio di Ravenna, in Viale Farini 14 a Ravenna.

Durante l'incontro si approfondiranno per l'appunto le reazioni sociali ed economiche che la pandemia Covid-19 ha determinato in Italia e le azioni introdotte dall’Unione Europea e dai principali Istituti economico finanziari per far ripartire il nostro Paese. La presentazione del suo ultimo libro, e la sua presenza a Ravenna, saranno anche una opportunità per comprendere meglio i temi che in queste settimane il Governo sta affrontando sul PNRR, ma anche una occasione per porre un paio di domande di interesse per il nostro territorio. L'ingresso è libero al pubblico e consentito nel rispetto delle norme anti Covid in vigore.