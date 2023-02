Fra rock e sperimentazione: sul palco Horseloverfat e The Spacepony

Al Bronson di Madonna dell'albero, venerdì 10 febbraio dalle 21.30, arriva il doppio concerto di due tra le band più interessanti del panorama nazionale. Estremamente prolifici (dal 2016 a oggi hanno pubblicato sei dischi), soprattutto grazie al principale autore del gruppo, il chitarrista, polistrumentista e cantante Hans Sachs, gli Horseloverfat hanno gravitato tra rock, psichedelia, kraut, dream pop, new wave e punk. A un anno e mezzo dal precedente Greetings From Nowhere, il nuovo album Satanic Resort è un ritorno alle origini di un garage punk catartico. E anche i ravennati The Spacepony si presentano con un nuovo disco, Pinball Odyssey, sorta di concept, una metafora della forza e della fragilità della vita, come una partita di flipper. Ingresso a offerta libera.