Fra storia e musica: "La resistenza in cento canti"

Venerdi 9 dicembre, ore 21, si tiene al Mama's Club di Ravenna la presentazione/concerto del libro "La resistenza in cento canti". I canti della resistenza sono una festa d’aprile della libertà, della gioventù, sono canti d’amore per il ritorno alla vita. La resistenza ha avuto molte pagine tragiche: gli eccidi di civili, i rastrellamenti, le torture che venivano ad incrudelire gli anni della guerra. Eppure i suoi canti lasciano la sensazione di una grande vitalità, piacciono ai bambini che battono le mani a tempo.

Il cantautore Alessio Lega ha curato il libro “La resistenza in 100 canti”, cantando e raccontando il meglio di queste storie e queste canzoni in grado di far ballare e far commuovere. Ci sono i classici (Bella ciao, Fischia il vento, Dalle belle città…), i tesori nascosti (Dai mondi dì Sarzana, Pietà l’è morta, La badoglieide…), i nuovi canti sui partigiani. Ci sono le storie sconosciute, come quella di radio libertà che dà il titolo allo spettacolo: la meravigliosa storia di una radio clandestina che, fra musica e parole, tenne viva la speranza nel tempo più buio, fino alla liberazione. Ingresso 10 euro.