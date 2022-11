Fra storia e musica, uno spettacolo dedicato a Maria Goia

L’associazione Amici della Biblioteca di Cervia, in collaborazione con la Biblioteca "Maria Goia” e con il sostegno dell’Amministrazione comunale, promuove per venerdì 11 novembre ore 21.00 presso il Teatro Walter Chiari, lo spettacolo di Ravenna Teatro dal titolo "Maria Goia. La voce che andava prima al cuore poi alla ragione" con Ornella Domenicali (autrice del libro “Maria Goia” Ed. Il Ponte vecchio), Brunella Garavini (Biblioteca di Cervia), Laura Orlandini (storica, Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia). Letture di Laura Redaelli; musiche a cura di Christian Ravaglioli; regia di Alessandro Argnani. Ingresso: 3 euro.

Maria Goia, figura di primo piano nel movimento socialista del primo Novecento - fu segretaria della Camera del Lavoro in Romagna e dirigente del Partito socialista a Suzzara - nacque a Cervia nel 1878. Straordinaria protagonista delle lotte sindacali e politiche in un periodo in cui la presenza femminile nella vita pubblica era rarissimo, si distinse per le sue posizioni pacifiste (contro l’entrata in guerra dell’Italia) e per la rivendicazione dei diritti delle donne, a cominciare dal voto. Si impegnò a creare per braccianti, artigiani e operai occasioni culturali, conferenze, lezioni affinché potessero emanciparsi dall’ignoranza e affermare i propri diritti. Fu lei a promuovere l’iniziativa di costituire a Cervia, nel 1921, una Biblioteca popolare. Morì a Cervia il 15 ottobre 1924 dopo una grave malattia, al ritorno da una visita alla madre di Matteotti, assassinato dagli squadristi.