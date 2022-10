Fra streghe e fantasmi: doppio appuntamento di Halloween con le marionette

Quest’anno per Halloween, un doppio, pauroso appuntamento attende i più coraggiosi: domenica 30 e lunedì 31 ottobre, per la sezione Almagià in Festa, lo spazio delle Artificerie Almagià di Ravenna si trasformerà in un palcoscenico interattivo, dove bambini e genitori saranno coinvolti in performance di spettacolo dal vivo, laboratori, installazioni, percorsi ludici per trascorrere due pomeriggi “da paura”.

Domenica 30 ottobre alle ore 17, fantasmi innamorati e spettri danzanti saranno i protagonisti dello spettacolo Pu-Pazzi d'Amore, della compagnia All’InCirco Teatro, un viaggio tragicomico tra spettri e esseri spaventosi che, proprio come tutti, hanno il diritto di innamorarsi. Anche quando poi non finisce proprio bene. Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia che mescola e unisce diverse tecniche del teatro di figura: marionette a filo, burattini, pupazzi meccanici e corporali che si avventurano in quadri surreali, poetici, grotteschi, esilaranti. Perchè ciò che sconfigge la paura, anche dell’amore, alla fine è sempre la risata.

Lunedì 31 ottobre a partire dalle ore 17, tutti i bambini e le bambine sono invitati alla Cena delle Streghe, il convegno annuale a cui partecipano le Streghe provenienti da tutto il mondo. Per l’occasione lo spazio delle Artificerie Almagià si trasformerà nell’Asparago Rinsecchito, il ristorante peggiore dell’universo: il più brutto, il più sporco, il più letale, che ha guadagnato ben 5 stelle nere! E non a caso è il più amato da mostri e fattucchiere. Lo Chef Sbucciabudella ha preparato per l’occasione un menù terrificante e gli ingredienti principali… sono proprio i bambini! Per evitare di essere cucinati in padella e bolliti in pentola bambini e bambine dovranno cimentarsi in prove e mettere in gioco la loro creatività: trasformeranno le proprie paure in ombre, affronteranno ragnatele giganti, danzeranno al ritmo degli incantesimi e inventeranno piatti disgustosi, perché anche le streghe non hanno scampo contro il potere magico della fantasia.

L’evento è un gioco interattivo collettivo ispirato all’immaginario ironico e onirico di Roald Dahl e in particolare al suo romanzo “Le Streghe” che porta la magia nel quotidiano. Attraverso la cornice di un racconto di cui loro stessi saranno protagonisti, bambini e bambine parteciperanno a giochi e laboratori creativi, danzeranno, condivideranno la merenda offerta da Famila e, alla fine della festa, potranno partire proprio dall’Almagià per fare “Dolcetto o scherzetto?” nel quartiere. Un’occasione di festa e condivisione per liberare la propria fantasia… ovviamente, tutti in maschera.