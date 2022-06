Fra tradizioni e leggende, un quiz alla scoperta di Cervia con Gene Gnocchi

Credete di sapere tutto, ma proprio tutto, su Cervia e Milano Marittima? Allora è tempo di mettersi in gioco e accettare la sfida: martedì 21 giugno, alle 21.30, Gene Gnocchi è maestro di cerimonie e comicità per Il Quiz di Cervia, il secondo degli appuntamenti del Il Trebbo in musica di Ravenna Festival. All’Arena dello Stadio dei Pini, a Milano Marittima, Gnocchi condurrà il quiz alla scoperta dei tesori di Cervia, dalle tradizioni del sale alle leggende della riviera romagnola, dalla storia di Milano Marittima a quella del ballo liscio. E i concorrenti? Saranno il Sindaco di Cervia Massimo Medri e Andrea “Pelo” Di Giorgio, l’ultratleta cervese protagonista di tante imprese sportive (su tutte l’attraversamento a nuoto dell’Adriatico), a fronteggiarsi in un gioco comico, con l’accompagnamento della fisarmonica di Christian Ravaglioli. Biglietti: posto unico numerato 20 Euro (ridotto 18 Euro) .

“Per ogni domanda ci sono quattro risposte – spiega Gene Gnocchi, che ha attraversato da protagonista la storia della televisione comica italiana – è una formula semplice ma che consente di divertirsi e, perché no?, anche di imparare qualcosa. Ho sperimentato per la prima volta quest’idea per un evento dal vivo qualche tempo fa, quando l’ente che gestisce la Via Francigena mi ha chiesto di farmi venire in mente qualcosa per parlare appunto della Via…e così ho pensato al quiz. Ho presentato questo nuovo format in tre teatri toccati dalla Francigena, a Siena, Pontremoli e Fidenza. Questa volta propongo un quiz su Cervia e Milano Marittima e su tutti gli aspetti sociali e culturali legati a questa località. Cosa si vince? Una settimana bianca a Gatteo Mare!”